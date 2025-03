Anamarija Lampič: Obujte si škornje in pridite navijat

Zimska pravljica. Pogosto smo jo doživljali v več kot treh desetletjih tekem svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki, edinem prizorišču sezone v tej panogi sredi nacionalnega parka. Prav zaradi tega izjemnega okolja je bilo Rudno polje med najbolj priljubljenimi postajami udeležencev biatlonske karavane. Zdaj pravljice ni, klimatske razmere so opravile svoje, naravnega snega je komaj za vzorec. Toda izkušeni prireditelji so pripravljeni na novo veliko predstavo, veselijo se jo tudi pri slovenski reprezentanci.

Tekme v domačem okolju so vedno posebne in tako kot se Andreja Slokar ali Žan Kranjec veselita snidenja s Kranjsko Goro, naša sijajna skakalna ekipa pa z dogodkom na Ljubnem ali prazničnim koncem sezone v Planici, je tudi za našo biatlonsko vrsto prav posebno doživetje tekma na pokljuškem štadionu.

»Prav veselim se prihajajočih dnevov. Kot biatlonka bom zdaj drugič doživela tekmo svetovnega pokala v domovini, lepo bo občutiti podporo s tribun,« pravi naša vodilna reprezentantka Anamarija Lampič, ki se resda ne obremenjuje s tekmovalnim sporedom (»Ta je znan že od začetka sezone in nanj pač ne moremo vplivati.«), bi pa seveda raje videla, če bi se pokljuško dogajanje začelo z njej ljubim šprintom: »Drži, zame, ki na strelišču – razumljivo – še nisem dosegla vrhunske ravni, je daljša tekma s štirimi strelskimi postanki in minuto pribitka za sleherno zgrešeno tarčo zahtevnejša, a obenem se počutim dobro pripravljeno in brez preplaha pričakujem štart. Pa četudi ne bo tiste želene trde proge in petih stopinj pod ničlo ...« Sicer pa je v zadnjih dneh pospremila na daljavo nordijsko SP in bila vnovič navdušena nad obiskom: »Norvežani so lahko po spremljanju športnih dogodkov na prostem lahko marsikomu za zgled. Njih ne motita dež in veter. Zato si želim, da nas pridejo navijači spodbujat ne glede na vreme. Naj si obujejo škornje, pripravijo primerno obleko in uživajo v športu.«

Dvakratni svetovni prvak Jakov Fak je udarni adut slovenske vrste. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Vremenska napoved prihajajočih dni pa je botrovala odločitvi odgovornih o spremembi letošnjega pokljuškega urnika. Tako bosta na jutrišnji četrtek že dve kratki posamični tekmi – sprva so načrtovali le daljšo žensko preizkušnjo –, v petek dogajanja na štadionu z izjemo treninga ne bo, konec tedna pa prinaša najprej sobotni prestižni skupinski štart in nato v nedeljo štafetni tekmi.

Divji petelin zdaj potrebuje mir

Sicer pa je bilo za prireditelje letošnje pokljuške prireditve precej dela in tudi stresa zaradi nujnosti posebnih ukrepov. Prizorišče tekme je namreč v okolju omenjenega nacionalnega parka, tu pa je doma tudi divji petelin. »Med poldrugim kilometrom in dvema kilometroma je oddaljen od biatlonskega štadiona in ker je od prvega marčnega dne do konca junija obdobje parjenja te živalske vrste, moramo biti odgovorni in ne povzročati hrupa. Glasnost na prizorišču ne sme preseči 50 decibelov,« je poudaril Tim Farčnik, generalni sekretar organizacijskega odbora tekmovanja. In kot slovenski predstavnik v vrhu mednarodne zveze se dobro zaveda, kako bi sleherni napačni korak lahko botroval selitvi tekme, nadomestno prizorišče je že bilo v nizkem štartu ...

A zdaj ni nevarnosti, tekma bo na Pokljuki, in sicer z omejenim obiskom 3000 navzočih na dan. Prvi dan pa bo pripadel najmlajšim. Že dolga leta ob četrtkih – podobno kot v Planico – na tekmo prihajajo šolarji iz vse Slovenije. Za tiste starejše, ki hrepenijo po glasbeni zabavi, pa bo prav v izogib omenjenemu hrupu spremljevalno dogajanje namesto na prizorišču tekme tokrat na promenadi pri Blejskem jezeru, in sicer tako v petek kot tudi soboto med 18. in 21. uro.