Anamarija Lampič prišprintala do osmega mesta

Nemška biatlonka Franziska Preuss je na šprinterski tekmi v Hochfilznu po skoraj šestih letih slavila drugo zmago v svetovnem pokalu v karieri. Tridesetletnica je zmagala kljub kazenskemu krogu in potisnila na strelišču brezhibno Francozinjo Sophie Chauveau na drugo mesto. Najboljša Slovenka je bila osma Anamarija Lampič, zgrešila je tri strele.

Preussova je za 7,7 sekunde ugnala Chauveaujevo na drugem mestu, tretja je bila prav tako nezmotljiva na strelišču, Norvežanka Karoline Offigstad Knotten (+ 10,1).

Za Franzisko Preuss, ki so jo v preteklosti velikokrat pestile zdravstvene težave, je bila to druga uvrstitev na stopničke to sezono po tretjem mestu na tekmi s skupinskim štartom v Kontiolahtiju.

Najboljša Slovenka na 7,5-kilometrskem sprintu je bila Lampičeva, ki se je kljub trem zgrešenim strelom z odličnim tekom povzpela do osmega mesta z zaostankom 38,5 sekunde za zmagovalko.

Zato pa je bila na strelišču stoodstotna Lena Repinc, ki je zasedla 30. mesto (+ 1:11,1). Polona Klemenčič, ki se je v Avstriji vrnila v svetovni pokal po bolezni, je z dvema zgrešenima streloma tekmo končala na 53. mestu (1:50,9), Klara Vindišar, ki je bila trikrat nenatančna, pa je bila med 106 tekmovalkami 95. (3:09,5).