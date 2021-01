Anamarija po petkovem šoku v soboto 11.

Dan po tekmovalnem šoku, ki ga je na uvodni tekmi 15. novoletne tekaške turneje doživela Anamarija Lampič, se je športnica leta pri nas morala že zbrati za novo zahtevno preizkušnjo, tokrat v klasičnem koraku na desetkilometrski razdalji s skupinskim štartom in jo sklenila s prav spodobnim 11. mestom.



Želja naše junakinje športne zime je seveda, da bi se tudi na teh daljših tekmah približala svojim vrhunskim dosežkom iz šprinta, dejansko pa je tudi sodeč po tej tekmi na švicarskem snegu in povrh zahtevnih razmerah nadmorske višine 1700 m že blizu uresničitve svoje želje. Tudi te petkove, da strese jezo ob kazni, ki jo je doletela v dejansko čudnih okoliščinah zaradi padca švicarske tekmice Nadine Fähndrich, potem ko jo je Lampičeva že prehitela in nato prismučala na 2. mesto. Toda vodstvo tekmovanja je ocenilo, da je pred prehitevanjem nepravilno ovirala Švicarko in ji podelila zadnje, 6. mesto v tem šprintu. Na dlani je bilo, da je bilo zelo težko oceniti prekršek naše tekačice, tudi že ob precej hujših primerih v tekaški smučini ni bilo takšne kazni ...



A kakorkoli, že naslednji dan je tako napočil čas za tekmo na razdaljo, na kateri se je že drugi dan zapored zmage veselila 21-letna Švedinja Linn Svahn, svoje tretje doslej, prvič v tej disciplini. Na stopničkah sta bili še Rusija Julija Stupak, prej bolj znana po dekliškem priimku Belorukova, in Američanka Jessica Diggins.



Anamarija Lampič je bila večji del tekme v skupini tekmovalk okrog 15. mesta, nakar se je zelo izkazala s hitrostjo v zadnjem krogu in si na koncu kot 11. priborila najboljšo uvrstitev doslej v sezoni na tekmah razdalje. Eve Urevc, druge slovenske tekmovalke na tej turneji, tokrat ni bilo na štartu.



Na 15-kilometrski moški tekmi, prav tako s skupinskim štartom v klasičnem koraku, se je zmage veselil Rus Aleksandr Boljšunov pred Švicarjem Dariom Cologno in še enim ruskim tekačem Ivanom Jakimuškinom. Vili Črv je bil 58., Janez Lampič pa 73.



Jutri bosta za slovo od Švice zasledovalni tekmi: moška ob 11.35 in ženska ob 15.25.



