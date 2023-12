Anamarija spet hitra kot blisk, na strelišču pa ji ne gre po željah

Francozinja Justine Braisaz-Bouchet je zmagovalka biatlonske sprinterske preizkušnje za svetovni pokal v Švici, kjer je Lenzerheide, prizorišče svetovnega prvenstva 2025, prvič doslej pripravil tekmo takšne ravni.. Drugo mesto je zasedla Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, tretje je bila Italijanka Lisa Vittozzi. Najboljša od Slovenk je bila s štirimi napakami na strelišču Anamarija Lampič na 14. mestu.

Nekdanja smučarska tekačica je na obeh strelskih postankih zgrešila po dvakrat, v smučini pa je bila znova najhitrejša in za zmagovalko zaostala 1:31 minute. Zgolj v zadnjem krogu je 28-letnica pridobila kar 16 mest. Od današnje zmagovalke je bila na progi hitrejša za 14 sekund, od drugih skoraj za pol minute.

»Še sama ne vem, kako mi uspeva tako hitro teči. Še vedno imam povsem zamašen nos in niti ne vem, kako diham. Resnično ne morem verjeti, da sem tako hitra, ker nimam takšnega občutka. Danes sem zelo trpela,« je o svoji tekaški predstava dejala 28-letnica, o štirih zgrešenih tarčah pa dodala: »Predvsem me jezijo streli leže, ker vem, da sem sposobna več. Morda sem celo preveč osredotočena na to, kar moram delati. Na treningih vse poteka bolj tekoče, bolj samozavestno, veliko manj razmišljam. Na tekmah pa sem zelo pozorna, da ne bi česa spustila.«

Na zasledovalno preizkušnjo sta se uvrstili tudi drugi dve Slovenki v šprintu. Živa Klemenčič je bila z dvema strelskima napakama na koncu 58. (+3:21,5), Polona Klemenčič pa s štirimi 60. (+3:25). Lene Repinc zaradi bolezni ni bilo na štartu.

Z brezhibnim nastopom na strelišču in drugim najhitrejšim tekom je zmago slavila 27-letna Braisaz-Bouchet. To je bila zanjo peta posamična zmaga v svetovnem pokalu, nazadnje je bila najboljša marca 2022 na Holmenkollnu, to sezono pa je na stopničkah stala v sprintu v Hochfilznu, ko je bila tretja.