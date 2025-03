Anže Kopitar: Kot kapetan moram storiti več za uspeh

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili že tretjič zapored. S 4:1 jih je premagala zasedba St. Louis Blues. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je prispeval podajo pri edinem golu svoje ekipe.

Kot kapetan moštva pa ne skriva razočaranja niti nad svojo igro niti nad moštvenim učinkom. »Glede na prikazano ni opravičil, čas je za zasuk,« je bil jasen po tekmi in poudaril: »Preprosto moramo začeti spet igrati bolje, več čustev vložiti v tekmo, vsak med nami mora prispevati več, sam sem na vrhu tega seznama. Sem kapetan moštva und moram storiti več, da bo moštvo v prihodnje bolj zavzeto kot na tej tekmi.«

Za St. Louis je bila to četrta zmaga v nizu, za Los Angeles pa tretji poraz zapovrstjo.

Kralji so s 70 osvojenimi točkami po 58 tekmah na 7. mestu zahodne konference vse bolj oddaljeni od vrha, na katerem so hokejisti Winnipega z 88 točkami, do drugega mesta pa jih loči osem točk.

Tekmo v St. Louisu so Kralji sicer zelo dobro odprli in zadeli po slabih štirih minutah, ko je bil s hokejistom več na ledu natančen Kevin Fiala. Podajo pri golu je prispeval tudi Kopitar, ki je s tem prekinil niz treh tekem brez točke.

Veselje gostov ni trajalo dolgo, saj so domači že do konca prve tretjine vodili. Najprej je izenačil Colton Parayko, v 19. minuti pa je za 2:1 zadel Pavel Buhnevič.

Tudi druga tretjina je pripadla domačim, potem ko je vodstvo povišal Zachary Bolduc v 30. minuti. V zadnji tretjini je po dobri minuti in pol zadel še Dylan Holloway, možnost zasuka pa so si Kralji otežili tudi s tremi dvominutnimi kaznimi zapovrstjo.

Kopitar je na ledu preživel 17:13 minute in vpisal podajo za svojo 47. točko v sezoni. Proti vratom je sprožil tri strele, a razpoloženega Jordana Binningtona (25 obramb) ni ukanil. Na drugi strani je v vratih David Rittich ustavil 30 od 34 strelov tekmeca.

»Zadnje obdobje zagotovo ni enostavno, ampak moramo vztrajati. Edina dobra stvar je, da smo vendarle dobili nekaj tekem v tem slabšem obdobju. Vendar če želimo tja, kjer si želimo biti, moramo vsi igrati svoj najboljši hokej. In kot sem že dejal, na vrhu tega seznama sem jaz,« je še enkrat kritično pristavil slovenski as.

Naslednjo priložnost za dokazovanje bodo imeli kralji v noči s ponedeljka na torek, ko bodo gostovali pri Chicago Blackhawks.