Kralji garali za podaljšek, preobrat preprečil Garland

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu po podaljšku izgubili proti Vancouver Canucks z 2:3. Slovenski as in kapetan Kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kanadčani so v mestu angelov povedli z 2:0, potem ko sta sredi prvih dveh tretjin zadela Nils Hoglander in Conor Garland, slednji ob igri z igralcem več na ledu. Kralji so se vrnili v zadnji tretjini in izenačili po zaslugi Adriana Kempeja in Warrena Foegeleja.

Kings so imeli zgodaj v podaljšku nato na voljo igralca več na ledu ob izključitvi gostov, a je niso izkoristili, zmago Vancouvru pa je priboril Garland po 4:26 minute podaljška, ko so bile moči na terenu izenačene. Kopitar je na ledu tokrat preživel 21:22 minute, a se ni vpisal med dobitnike točk. V letošnji sezoni slovenski as ostaja pri 13 zadetkih in 33 podajah.

Los Angeles je ostal na tretjem mestu pacifiške skupine in na šestem v zahodni konferenci s 70 točkami. Vancouver je s 65 četrti v pacifiški skupini, pred Kings so v tej še Vegas Golden Knights (74) in Edmonton Oilers (72). Kralji bodo naslednjo tekmo odigrali v noči iz petka na soboto po slovenskem času, ko bodo ob 2. uri zjutraj gostovali pri Dallas Stars.