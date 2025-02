Nova zmaga Tschofeniga, najboljši Slovenec spet Lanišek

Tudi na drugi tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Willingenu je zmago slavil Avstrijec Daniel Tschofenig, ki je bil najboljši s skokoma, dolgima 150 in 148 metrov.

Najboljši Slovenec je bil znova Anže Lanišek (141 m in 139 m), ki je bil osmi. Boljšo uvrstitev je zapravil s finalnim nastopom, pred katerim mu je glavni trener Robert Hrgota znižal zaletišče. Točkovni bonus je zaradi manjših težav tik pred pristankom zgrešil za pičle pol metra.

Na drugo stopnico se je zavihtel Norvežan Johann Andre Forfang (147 m in 152 m), avstrijsko zmagoslavje pa je s tretjim mestom dopolnil Jan Hörl (144 m in 148,5 m).

Točke za svetovni pokal sta si od naših priskakala tudi Domen Prevc (134 m in 140 m) in Timi Zajc (133 m in 144,5 m), ki sta v finalu napredovala na 13. oziroma 16. mesto, praznih rok pa sta tokrat ostala Lovro Kos (126 m) in Rok Oblak (125,5 m), ki sta tekmo končala na 36. oziroma 38. mestu.

Lanišek po uvodni seriji četrti

Domžalski as Anže Lanišek je bil že po uvodni seriji v odličnem položaju. S skokom, dolgim 141 metrov, je držal četrto mesto.

V vodstvu je bil avstrijski zamejec Daniel Tschofenig (150 m), drugi je bil Norvežan Johann Andre Forfang (147 m), tretji pa Tschofenigov reprezentančni kolega Stefan Kraft (143 m), ki je imel pred Laniškom le 0,6 točke naskoka.

V finale sta se od Slovencev prebila še Domen Prevc (134 m) in Timi Zajc (133 m), ki sta zasedala 18. oziroma 24. mesto.

Svetovni pokal se bo naslednji konec tedna nadaljeval v Lake Placidu.