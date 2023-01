Anže Lanišek tudi danes meri najvišje na Poljskem

Smučarski skakalec Anže Lanišek je tudi v Zakopanah napovedal lov na oder za zmagovalce. V petkovih kvalifikacijah za današnjo tekmo (16.00) je bil namreč tretji, na prvi ekipni tekmi v sezoni pa je imel v soboto prav tako tretji izkupiček med tekmovalci. Slovenija je sicer zasedla četrto mesto.

Uspešni so bili v petkovih kvalifikacijah tudi vsi preostali Slovenci. Peter Prevc je bil šesti, Timi Zajc in Lovro Kos pa sta si razdelila osmi dosežek kvalifikacij. Na današnjo tekmo so se prebili tudi Žiga Jelar z 22. mestom, Rok Masle s 34. in Domen Prevc z 42. dosežkom.

Petkove kvalifikacije je sicer dobil Avstrijec Daniel Tschofenig pred domačim asom in nosilcem rumene majice, Dawidom Kubackim. Kubacki ima v svetovnem pokalu na prvem mestu 930 točk, Lanišek je drugi z 822, tretji pa je zmagovalec novoletne turneje, Norvežan Halvor Egner Granerud, s 796. Današnja posamična tekma se bo začela ob 16. uri.