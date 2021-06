Bele panoge v roke direktorja smučarskega koncerna

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je dobila novega predsednika. To je 59-letni Johan Eliasch, švedski milijarder, predsednik in izvršni direktor avstrijskega smučarskega koncerna Head. Švicar Gian-Franco Kasper, ki je vodil mednarodno organizacijo od leta 1998, se ni odločil za nov mandat in se je z mesta predsednika poslovil po 23 letih na čelu federacije.



Na kongresu, ki je potekal virtualno, so delegati največ glasov že v prvem krogu namenili Eliaschu. Dobil je 65 glasov delegatov oziroma 54,62 odstotka. Švedski poslovnež, ki živi in dela v Londonu, se je zavzel za celovito prenovo športa. Svoj glas je oddalo 119 delegatov, predstavnikov nacionalnih zvez, članic mednarodne federacije. Novega predsednika je predlagala Smučarska zveza Velike Britanije. Švicar Urs Lehmann je prejel 26 glasov (21,85 odstotka), Angležinja Sarah Lewis15 (12,61 odstotka), Šved Mats Arjes pa 13 glasov (10,92 odstotka).



V predsedstvu zveze bo še naprej Slovenec, lani preminuli Janez Kocijančič je bil dolgoletni član predsedstva Fisa in je od leta 2010 opravljal tudi funkcijo enega od podpredsednikov te mednarodne zveze. Tokrat je bi izvoljen Enzo Smrekar, predsednik Smučarske zveze Slovenije. Zanj je glasovalo 111 delegatov od 121.

