Bobrovski zaklenil vrata, Florida izenačila

Hokejisti Florida Panthers so četrto tekmo končnice za Stanleyjev pokal v NHL proti Toronto Maple Leafs dobili z 2:0 in serijo izenačili na 2:2. Ruski vratar Sergej Bobrovski je ubranil vseh 23 strelov. Hokejisti Dallas Stars pa so doma premagali Winnipeg Jets s 5:2 in v skupnem izidu v seriji na štiri zmage povedli z 2:1.

Hokejisti Dallasa so po vodstvu z 1:0 po prvi tekmi na domačem ledu še drugič povedli proti Winnipegu. Mikko Rantanen je tokrat dosegel gol in dve podaji.

Slednji je na zadnjih šestih tekmah dosegel kar 17 točk (devet golov in osem podaj). Napadalec, ki se je Dallasu pridružil v začetku marca po menjavi iz Carolina Hurricanes, je trenutno najboljši strelec končnice, sodeloval pa je tudi pri 15 od zadnjih 17 golov teksaške ekipe.

Thomas Harley in Roope Hintz sta vsak dodala še po gol in podajo, Sam Steel in Mikael Granlund pa po dve podaji. Jake Oettinger je zbral 23 obramb. Pri Winnipegu, sicer najboljši ekipi rednega dela lige, sta zadela Kyle Connor in Nino Niederreiter. Connor Hellebuyck je za kanadsko zasedbo zbral 21 obramb.

Mikko Rantanen je dosegel gol in dve podaji za Dallas. FOTO: Sam Hodde/AFP

Aktualni zmagovalci Stanleyjevega pokala iz Floride so po zaostanku z 0:2 serijo po dveh dobljenih tekmah na domačem ledu proti Torontu zdaj izenačili. Peta tekma bo znova v kanadskem mestu.

Bobrovski je za domačo ekipo vpisal 23 obramb in mrežo ohranil nedotaknjeno. Za panterje sta zadela Carter Verhaeghe in Sam Bennett. Pri Torontu, sicer prvemu nosilcu iz atlantske skupine, je Joseph Woll zbral 35 obramb.

Izida, končnica, 2. krog:

Florida Panthers – Toronto Maple Leafs 2:0; izid v zmagah je poravnan na 2:2

Dallas Stars – Winnipeg Jets 5:2; Dallas vodi z 2:1 v zmagah