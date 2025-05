Marchand zadel v podaljšku za prvo zmago Floride

Vratar Connor Hellebuyck je zaustavil vseh 21 strelov gostujočih tekmecev za zmago hokejistov Winnipeg Jets s 4:0 proti Dallas Stars, s tem pa je v drugem krogu končnice NHL izid v zmagah izenačen na 1:1. Brad Marchand pa je zadel po 15 minutah in 27 sekundah podaljška za slavje Florida Panthers s 5:4 proti ekipi Toronto Maple Leafs. Florida je s tem na svojem ledu v zmagah znižala zaostanek na 1:2.

Hellebuyck, ki je v ožjem krogu favoritov za najboljšega vratarja sezone, je devetinštiridesetič ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. »To je tisto, kar on počne skoraj vsak večer. Ta njegova posredovanja so videti zelo lahka. To pa zato, ker on to dela na lahkoten način in rutinsko, saj so sicer streli, ki jih zaustavi, običajno zelo težki. Ekipi s svojo zanesljivostjo daje še dodatno zavest,« je dejal obrambni igralec Winnipega Josh Morrissey, ki je zadel po vsega 17 sekundah tekme.

Connor Hellebuyck je blestel v vratih. FOTO: James Carey Lauder/Reuters

Nikolaj Ehlers je dodal tri točke z goloma in podajo ter slabe štiri minute pred koncem postavil končni izid. Zadetka sta za zmagovalce dosegla še Gabriel Vilardi in Adam Lowry, Dylan DeMelo je sodeloval kot podajalec pri dve napadih.

Na Floridi je prvakom prejšnje sezone uspelo skupni izid znižati. Gostje so dvakrat vodili, najprej z 2:0 in nato s 3:1. Florida se je še v rednem delu vrnila in nato povedla s 4:3, a je Torontu uspelo izsiliti podaljšek. V njem je Marchand v odločilni akciji srečanja streljal, plošček pa se je od igralca Toronta Morgana Riellyja odbil v mrežo.

»Na žalost, tudi na ta način ploščki zaidejo v gol,« je dejal nesrečni Rielly, ki se je tudi na drugi strani igrišča vpisal med strelce. Z edinim golom v zadnji tretjini je izenačil na 4:4. Dvakrat je bil uspešen njegov soigralec John Tavares za 2:0 in 3:1, Matthew Knies je dodal gol in podajo.

Za Florido sta po gol in podajo vpisala Sam Reinhart in Carter Verhaeghe, uspešna sta bila še Aleksander Barkov za 1:2 in Jonah Gadjovich za vodstvo s 4:3. Vratar Sergej Bobrovski je imel 27 uspešnih posredovanj.

Izida, končnica, 2. krog:

Florida Panthers – Toronto Maple Leafs 5:4 (podaljšek); Toronto vodi z 2:1 v zmagah

Winnipeg Jets – Dallas Stars 4:0; izid v zmagah je izenačen na 1:1