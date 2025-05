V zadnji sekundi za prvo zmago

Onstran Atlantika so ponoči odigrali dve tekmi konferenčnih polfinalov severnoameriške hokejske lige NHL. Ljubitelji hokeja so lahko videli kar 11 golov. Ekipa Carolina Hurricanes je premagala Washington Capitals s 4:0, Vegas Golden Knights pa je s 4:3 dosegel zmago proti Edmonton Oilers.

V Raleighu v Severni Karolini je blestel Ruski , ki je poskrbel za svoj šesti zadetek po koncu rednega dela sezone. Svečnikov je poskrbel za prvi gol na tekmi v drugi tretjini.

Vratar Frederik Andersen pa je ubranil 21 strelov gostov iz prestolnice za še drugo zmago Hurricanes v drugem delu končnice na vzhodu. Carolina v boju na štiri zmage vodi z 2:1 v seriji končnice drugega kroga.

»Jasno je, da je bil vratar ključ do naše nocojšnje zmage, v tistem prvem obdobju, ko so očitno igrali svojo igro, mi pa smo jim bili malo za petami,« je dejal trener Hurricanesov Rod Brind'Amour. »To je tisto, kar naredi vratar. Drži nas v igri.«

Četrta tekma v seriji bo v ponedeljek zvečer po lokalnem času v Raleighu.

Ruski hokejski as pri Carolini Andrej Svečnikov jer dosegel že šesti gol v končnici NHL. FOTO: Jared C. Tilton/Getty Images Via AFPp