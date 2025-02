Boleče slovo Olimpije

Hokejisti Olimpije se niso uvrstili v končnico ICEHL. Potem ko so v kvalifikacijah za nadaljevanje sezone na prvi tekmi z igralci Pustertala v Tivoliju po podaljšku izgubili z 1:2, so krajšo potegnili tudi v drugem dvoboju. Južni Tirolci so namreč pred svojimi navijači danes zmagali z 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Ljubljančani so po osmem mestu v rednem delu lige za tekmeca v kvalifikacijah dobila južnotirolski Pustertal, kar je bila ponovitev lanskega kvalifikacijskega para. Takrat so imeli hokejisti iz Brunicka prednost domačega ledu in so slavili s skupnim izidom 2:1 v zmagah, tokrat pa so že na prvi tekmi odvzeli prednost domačega ledu Olimpiji.

Zmaji bi morali danes nujno zmagati za nadaljevanje sezone, a so doživeli še en boleč poraz, pri katerem so ostali tudi brez doseženega gola. V rednem delu sezone so sicer Ljubljančani dobili vse štiri medsebojne dvoboje: oba domača z 2:1, v gosteh pa obakrat po dodatnem delu igre s 5:4 in 3:2.

Pustertal – Olimpija 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Dvorana Intercable Arena, gledalcev 2700, sodniki: Huber, Nikolić (glavna), Mantovani, Pardatscher.

Strelca: 1:0 – Akeson (Bouramman, 36.), 2:0 – Findlay (Purdeller, 44.).

Kazenske minute: Pustertal 4, Olimpija 4.

Pustertal je tako prvi udeleženec končnice ICEHL iz kvalifikacij, na drugega bo treba počakati do petka. V obračunu med Fehervarjem in Vienno Capitals so namreč po zmagi Madžarov na prvi tekmi z 2:1 danes z 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) zmagali Dunajčani in izsilili tretjo tekmo.

V končnico se je neposredno uvrstilo šest ekip iz rednega dela: celovški KAC, Salzburg, Bolzano, Linz, Gradec in beljaški VSV. Ko bodo znani vsi udeleženci končnice, bodo prva tri moštva rednega dela izbirala nasprotnike. Prve četrtfinalne tekme pa bodo na sporedu že v nedeljo, 2. marca.