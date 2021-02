Če bo tveganje preveliko, bodo zaščitili Ilko

Odprte puščajo vse možnosti

Ilka Štuhec pred dvema letoma osma

Na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Åreju je v superveleslalomu zmagala Američanka Mikaela Shiffrin, ki pa v hitrih disciplinah ni tekmovala že več kot eno leto. Srebrno kolajno si je pred dvema letoma v tej disciplini prismučala Italijanka Sofia Goggia (+ 0,02), ki bo domače prvenstvo v Cortini d'Ampezzo izpustila zaradi poškodbe. Bronasto odličje je pred dvema letoma osvojila Švicarka Corinne Suter (+ 0,05). Najboljša Slovenka je bila Ilka Štuhec, ki je z zaostankom 0,26 sekunde zasedla osmo mesto.

Čepravv zadnjih dveh tednih ni mogla vaditi, načrtuje nastop na jutrišnjem superveleslalomu za svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, ki naj bi se začel ob 10.30. Toda v njeni ekipi ostajajo previdni in gledajo širšo sliko.Slabe vremenske razmere v italijanskih Dolomitih, kjer so zaradi obilnega dežja in sneženja v zadnjih dneh zaprli tako rekoč vsa okoliška smučarska središča, so Ilki močno prekrižale načrte. V ekipi so računali z nekaj dnevi treninga, ki bi pokazal, kakšna je bolečina v njenem gležnju, zaradi katerih je minuli konec tedna izpustila tekmi v Garmisch-Partenkirchnu. Kot je Štuhčeva omenila že na novinarski konferenci pred odhodom na svetovno prvenstvo, se jim na prihajajočih preizkušnjah ne bo mogla izogniti. A se bo morala – kakor je poudarila – navaditi nanje in stisniti zobe.Današnji dan je izkoristila za trening v Cortini d'Ampezzo, kjer je prvič po 14 dneh trenirala med vrati na veleslalomski postavitvi in zelo mehkem snegu. »Vsekakor je dobro biti nazaj na snegu. Veselim se začetka prvenstva. Na Cortino imam lepe spomine in upam, da bom na tem prvenstvu ustvarila nove,« si je zaželela smukaška svetovna prvakinja iz St. Moritza 2017 in Åreja 2019. Kar zadeva njen gleženj, je dejala, da je iluzorno pričakovati, da bo bolečina kar izginila. »Morala bom stisniti zobe. Jutri bom šla v tekmo brez pritiska, razen tistega na zunanjo smučko, kot pravi Štef,« je 30-letna Mariborčanka še povedala v smehu.Vzdušje v ekipi je dobro. Zavedajo se, da bo za Štuhčevo dan D v soboto, ko bo na sporedu smuk. Na prejšnjih dveh svetovnih prvenstvih je v kraljevski disciplini nihče ni premagal. Trenerje po današnjem treningu poudaril, da si želi svetovna prvakinja vedno nastopiti. »Veseli nas, da je tako. Jutri imamo priložnost, da znova začuti hitrost. Da si nadene štartno številko in spet tekmuje. Boljše podlage kot na superveleslalomski progi zdaj ne bomo našli. Kot pravi sama, pritiska ni,« je omenil Abplanalp.Kljub odločni napovedi jutrišnjega nastopa in velike želje v ekipi puščajo odprte vse možnosti. »Vedno moramo gledati širšo sliko. Moramo se zavedati, da zaradi bolečin v gležnju zadnjih 14 dni nismo mogli količinsko trenirati toliko, kolikor smo si želeli. Letos je dokazano najbolj konkurenčna v smuku, zato je naš osrednji cilj priti v najboljši možni pripravljenosti na sobotni smuk. Jutrišnji štart bi bil zelo pomemben za samozavest in občutek tekmovalnosti. A če bomo zjutraj ocenili, da razmere niso primerne in je tveganje preveliko, bomo Ilko zaščitili. Ne bomo brezglavo tvegali,« je še dejal švicarski trener.