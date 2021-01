Cene Prevc je v Zakopanah skočil do daljave dneva

Skozi kvalifikacije za tekmo svetovnega pokala v Zakopanah se je uspešno prebilo vseh sedem slovenskih skakalcev. Najuspešnejši je bil šestouvrščeni Cene Prevc, ki je skočil 137 metrov, tako daleč je doskočil le še Finec Antti Alto.



Karavana svetovnega pokala se je po krajšem oddihu v domačem okolju vrnila na delo v povsem zasnežene Zakopane, kjer se začenja nova perioda svetovnega pokala. V njej bo imela Slovenija pravico nastopa s sedmimi skakalci. Najboljši v kvalifikacijski seriji je bil Cene Prevc, ki je s 137 metri in 132,3 točke nekaj časa vodil, na koncu pa zasedel 6. mesto. Nedaleč za njim je bil s 132 metri in 130,1 točke Tilen Bartol, ki je končal na 8. mestu, Anže Lanišek je v precej težjih razmerah skočil 124 metrov in je s 123,2 točke zasedel 15. mesto.

Prvi Sato pred Eisenbichlerjem

Domen Prevc je s 130 metri in 122,1 točkami zasedel 18. mesto, sledil je Žiga Jelar s 126,5 metra in 120,6 točkami na 19. mestu, vmes je bil Kamil Stoch. Peter Prevc je pristal pri 123 metrih in je s 116 točkami končal na 29. mestu, povratnik med elito Bor Pavlovčič je skočil 120 metrov, zbral pa je 104 točke na 42. mestu tik pred Halvorjem Egnerjem Granerudom.



Kvalifikacije je s 133 metri in 139,8 točke dobil danes izjemni Japonec Jukija Sato pred Nemcem Markusom Eisenbichlerjem, ki je skočil 132 metrov in zbral 137 točk, tretji je bil domačin Andrzej Stekala s 130 metri in 135,8 točke.



Jutri bo ob 16.15 uri na sporedu ekipna tekma, v nedeljo pa posamična. Na ekipni tekmi bodo za Slovenijo skakali Cene Prevc, Tilen Bartol, Peter Prevc in Anže Lanišek.

