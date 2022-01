Cene Prevc že zapustil novoletno turnejo

Na prosti dan 70. novoletne skakalne turneje presenetljiva novica iz slovenskega tabora: Cene Prevc se predčasno vrača v Slovenijo in ga ne bo niti v Innsbrucku niti v Bischofshofnu!

Podrobnosti odločitve niso znane, sam pa je omenil osebne razloge in zato je na polovici turneje ter po tekmi v Garmisch-Partenkirchnu sklenil, da se bo vrnil domov. Pri reprezentančnem vodstvu so seveda morali hitro ukrepati, v jutrišnjih kvalifikacijah in seveda še v nadaljevanju turneje ga bo tako zamenjal Žan Mogel.

Danes je ob selitvi na Tirolsko tradicionalno prost dan. Pred preizkušnjo v Innsbrucku pa je v skupnem vodstvu za Zlatega orla, lovoriko te turneje, Japonec Rjoju Kobajaši, naš Lovro Kos je na visokem 3. mestu, Cene Prevc pa zapušča tekmovanje na skupno 27. mestu.