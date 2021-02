Ester Ledecka želi ponovno vse popeglati na deski

Rok Marguč ima s SP že štiri odličja, na Rogli si želi novega. FOTO: Tadej Regent

Gledalce čutijo, kjerkoli so

Ester Ledecka, ki se odlikuje tako v alpskem deskanju kot smučanju, bo glavna tuja zvezdnica na Rogli. FOTO: Matej Družnik

Pozitiven odziv

7

odličij z velikih tekmovanj ima Ester Ledecka, šest iz deskanja, eno iz smučanja

Češka zimska kraljica bo nastopila v Sloveniji! In ta kraljica je tudi dvoživka. Šalo na stran, vsak, ki so mu pozimi všeč športne dejavnosti na prostem ali v dvorani pri nizkih temperaturah, ve, kdo je. Ko je alpsko deskala, je v svojo malho že pospravila naslov olimpijske zmagovalke v Pjongčangu leta 2018, tudi dvakratna svetovna prvakinja je, ko pa si nadene smuči, je prav tako na OI v Južni Koreji prismučala do zlatega odličja v superveleslalomu.Urnik tekmovanj v zimi pač narekuje tekmovalno usklajevanje, a 25-letna Čehinja se je za svetovno prvenstvo v alpskem deskanju na Rogli, v ponedeljek bo paralelni veleslalom, v torek paralelni slalom, odločila, da pride na zreško Pohorje in naskakuje nova odličja. Nastopila je tudi na nedavnem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo in dvakrat ostala tik za zmagovalnim odrom. Četrta je bila tako v smuku kot superveleslalomu.A češka starleta ne bo edina zvezdnica ali zvezdnik borderskega mundiala, vrh in žlahtne kovine bo naskakoval tudi slovenski trojecin. Ta trio je s svetovnih prvenstev doslej od desetih osvojenih slovenskih odličij domov prinesel kar šest, Marguč štiri ter Košir in Mastnak po eno. Slednji tudi brani naslov svetovnega podprvaka v paralelnem veleslalomu z zadnjega prvenstva v ZDA.Vse omenjene in druge posebneže iz sveta deskanja, pridevnik posebneži je tu mišljen v izrazito pozitivnem pomenu, pa bodo gledalci, po SP v biatlonu na Pokljuki, lahko v živo spodbujali z virtualne tribune Zavarovalnice Triglav. Elitni borderji, seveda s poudarkom na slovenskih izbrancih, bodo namreč navijaških spodbud deležni na velikih zaslonih v izteku tekmovalne proge Jasa. Prijave k navijanju na daljavo so sicer že odprte na spletni strani Triglav.si/rogla.»Da bi lahko posegel po najvišjih mestih, si želim tudi podpore navijačev. Tekmovalci jih namreč čutimo. Ne glede na to, kje so. Zato ljubitelje deskanja na snegu vabim, da skupaj spišemo naslednjo lepo zgodbo slovenskega športa,« na virtualno tribuno vabi svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu iz leta 2015 Žan Košir, enako meni tudi zlat v paralelnem slalomu na SP iz leta 2013 Rok Marguč.Da energija navijačev pomembno prispeva k vzdušju na športnih tekmovanjih, se zavedajo tudi v Zavarovalnici Triglav, ta je sicer glavni pokrovitelj SP v alpskem deskanju na Rogli. »Veseli nas, da so se doslej tako navijači kot tudi tekmovalci odzvali pozitivno in pozdravljajo oddaljene načine navijanja, vse dokler se spet ne srečamo v živo,« se učinka navijanja na daljavo v časih pandemije zaveda, direktorica službe za trženjsko komuniciranje v Zavarovalnici Triglav.Stvarnost je pač takšna, da je prisotnost gledalcev v živo na največjih športnih prireditvah še omejena ali z ukrepi izvzeta, treba je poseči po virtualnem načinu in se dogajanja udeležili s pomočjo mobilne naprave, tablice ali računalnika s kamero. Če se bodo Žan Košir, Tim Mastnak in Rok Marguč s pomočjo navijanja iz daljave povzpeli na deskarski Triglav in jim bodo na svetovnem prvenstvu na Rogli za vrat obesili odličje oziroma žlahtno kovino, bo to vrhunec virtualnega zadovoljstva tudi za Zavarovalnico Triglav.