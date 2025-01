Čudežni preobrat v Beljaku, Bonino mož odločitve

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 38. kroga lige ICEHL v Beljaku po kazenskih strelih premagali domačo ekipo VSV s 5:4 (0:2, 3:2, 1:0; 1:0); mestna dvorana, gledalcev 3400; strelci: 1:0 – Šerbak (Wall, Holway, 11.), 2:0 – Pearson (Scherbak, Lanzinger, 18.), 3:0 – Šerbak (Pearson, Richter, 22.), 4:0 – Pearson (Scherbak, Katic, 29.), 4:1 – Lavoie (Simšič, Gregorc, 32.), 4:2 – Kerbashian (Bonino, Sabolič, 37.), 4:3 – Bonino (Kapel, 38.), 4:4 – Sabolič (Červeny, Gregorc, 60.).

Ljubljanski hokejisti so na dramatičen način prišli do nove zmage, tokrat v gosteh proti ekipi, ki je trdno na mestih, ki neposredno vodijo v končnico. Ljubljančani so po šesti zmagi na zadnjih sedmih tekmah sicer ostali osmi, a je zdaj razlika do želenega šestega mesta spet deset točk.

A po polovici tekme ni nič kazalo, da bo v beljaški mestni dvorani slavila ekipa z druge strani Karavank. Domači so začeli kot četrti in pred današnjim obračunom izgubili le en dvoboj od zadnjih 13. Po drugi strani pa so Ljubljančani, potem ko so po seriji sedmih porazov končali sodelovanje s trenerjem Upijem Karhulo, nanizali pet zmag, izgubili pa prejšnjo tekmo proti vodilnemu Fehervarju. Beljačani so v prve pol ure tekme povsem nadzorovali položaj. Nikita Šerbak in Chase Pearson sta v prvi tretjini in do 29. minute v drugi zadela po dvakrat in na semaforju je bilo 4:0.

A takrat so gostje začeli preobrat. Začel je Alexandre Lavoie, potem je v 37. minuti ob igralcu več po podaji Nicka Bonina v polno zadel Kale Kerbashian, še pred koncem te tretjine in manj kot minuto po tem golu pa je bil uspešen še sam Bonino in tekmo pred zadnjimi 20 minutami skorajda spravil v začetni položaj.

V zadnji tretjini so bili zeleno-beli boljši in podjetnejši, vztrajnost pa se je obrestovala tik pred koncem. Andrej Tavželj, ki kot začasni trener še vedno vodi Ljubljančane, je vzel minuto odmora, iz vrat potegnil Lukaša Horaka, tveganje pa se je poplačalo pičlih 35 sekund pred koncem, Za 4:4 je zadel Robert Sabolič, še v prejšnji sezoni član Beljaka. Na koncu so se veselili zmaji; v podaljšku gola ni bilo, pri kazenskih strelih pa so pri domačih vsi strelci zgrešili oziroma je Horak njihove poskuse ubranil. Za Ljubljančane je zadel Bonino, tako da sta točki odšli v Ljubljano. Naslednja tekma čaka Ljubljančane v sredo, ko bodo gostili Pustertal.

Slovenski ekipi v alpski hokejski ligi pa sta z različnim uspehom končali tekmi na domačem ledu. Jeseničani so z deveto zaporedno zmago, danes je s 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) padel Bregenzerwald, ostali na prvem mestu, Celjani so niz porazov podaljšali prav tako na devet, danes je bil s 4:2 (1:1, 0:2, 3:1) boljši Merano.