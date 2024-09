Dan slovenskega hokeja in Oktoberfest s pivom v Tivoliju

V skladu z željami in tudi pričakovanji so v sezono razširjenega avstrijskega prvenstva krenili okrepljeni hokejisti Olimpije, premagali so najbližja tekmeca iz Beljaka in Celovca ter potrdili visoke ambicije. Ta konec tedna bodo navijači še bolj prišli na svoj račun, jutri (19.15) bo v Tivoliju gostoval Asiago, v nedeljo (18.00) pa Brunico. Z dvema zmagama bi se ekipa trenerja Upija Karhule lahko zavihtela na sam vrh ICEHL. Asiago je izgubil edino dosedanjo tekmo s Salzburgom, Brunico (Pustertal) pa obe.

Pri zmajih se bo prvič predstavil Robert Sabolič, najodmevnejša okrepitev prestopnega roka. Nedeljsko tekmo so v taboru zeleno-belih poimenovali Oktoberfest v Hali Tivoli, ob katerem bodo vsem odraslim navijačem podarili pivo. Na prvi tekmi pa bodo obeležili Dan slovenskega hokeja, prisotni bodo nadobudni hokejisti iz vseh slovenskih klubov in njihove maskote.

»Asiago smo premagali na zadnji pripravljalni tekmi, ampak takrat je bil v precej spremenjeni postavi s tremi napadi. Pripravljeni moramo biti na njegovo defenzivno postavitev s hitrimi protinapadi. Proti Salzburgu si ni priigral veliko priložnosti, a vsako izkoristil z golom. Zato bomo morali biti potrpežljivi, delati prave stvari s ploščkom. Mislim, da bi zmaga morala ostati doma,« je optimist novi pomočnik trenerja Andrej Tavželj.

Branilec Jan Čosić je dodal: »Za nami sta dve uspešni tekmi. V petek nam je polna hala pomagala do zmage, zato si tudi tokrat obetam podobno podporo. Filozofije ni, pred svojimi navijači si želimo dve zmagi.«