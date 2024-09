V nadaljevanju preberite:

Hokejisti Olimpije so odlično štartali v novo sezono ICEHL.Kakšno je bilo ozračje v dvorani in pred njo na tivolski premieri? Kje se skriva razlog polnih tribun? Kako se je k dogodku ozrl kanadski vlagatelj pri ljubljanskem klubu Alexandre Lefebvre? Kakšna je bila pot do zmage v Celovcu?