Dvojna zmaga bratov Boe, Jakov Fak tik za najboljšo trojico

Norvežan Tarjei Boe je zmagovalec moške zasledovalne biatlonske tekme za svetovni pokal v Novem Mestu na Češkem. Njegov mlajši brat Johannes Thingnes na drugem mestu je zaostal za 8,2 sekunde, zmagovalec sobotnega šprinta, Francoz Simon Desthieux na tretjem pa za 11,5. Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je bil četrti, 1,3 sekunde za stopničkami.



Fak se je v končnici v skupini šestih tekmovalcev boril celo za tretje mesto. Dobro izhodišče si je pripravil s stoodstotnim streljanjem, saj je bil eden od treh tekmovalcev, ki so zadeli vseh 20 tarč. V končnici je Desthieux prehitel Faka, za katerim so v zadnjem krogu zaostali številni zvezdniki biatlona: Norvežan Sturla Holm Laegfreid, Francoza Quentin Fillon Maillet in Emilien Jacquelin, Nemec Benedikt Doll ...

Dovžan je pridobil 27 mest

V ospredju si je Tarjei Boe priboril zmago po zaslugi vsega enega kazenskega kroga. Na zadnje streljanje je prišel skupaj z Desthieuxom, ki pa je bil enkrat nenatančen, kar je izkoristil Johannes Thingnes Boe in si priboril drugo mesto, s čimer je povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala.



Zelo dobro je nastopil tudi Miha Dovžan, ki je z vsega enim zgrešenim strelom napredoval s 55. na 28. mesto. Rok Tršan je bil 55.



Na ženski zasledovalni tekmi je bila najhitrejša Norvežanka Tiril Eckhoff, Polona Klemenčič je zasedla 53. mesto z zaostankom 4:44,8 minute.

