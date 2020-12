Eisenbichler spet zmagal, na tekmi tudi vsi Slovenci

Bertoncelj: Vsi imajo še rezerve pri skokih

Bor Pavlovčič je bil najdaljši med slovenskimi skakalci. FOTO: Marko Feist



Prevc: Storil sem vse, kar sem lahko, tudi skoki so bili boljši

Nemec(222,5 točke), ki je poletel do 225,5 metra, je zmagovalec kvalifikacij za petkovo tekmo svetovnega prvenstva v poletih v Planici, ki poteka v koronskih razmerah brez gledalcev. Slovenski skakalci so z odliko opravili svoje delo. Najboljši med njimi je bil z 11. mestom(202,8), ki je poletel do 220 m.Slovenski skakalci so stoodstotno prestali kvalifikacije za petkovo posamično tekmo.(216 m/198,7 točke) je končal na 14. mestu med kvalifikanti,(214,5/197,9) na 16. in(216,5/187,2) na 21. mestu.»Tako, tako je bilo danes. Bor je bil kar soliden, Anže in Timi sta naredila malce grobe napake, Domen, ki pa je tudi testiral dres, pa še bolj grobo. Vsi imajo še rezerve pri skokih. Pri vsakem si želimo tistih dodatnih 10 metrov, da bi bili povsem zraven,« je za TV Slovenija po kvalifikacijah dejal selektorNajboljši v kvalifikacijah je bil zadnji zmagovalec planiške tekme svetovnega pokala na letalnici bratov Gorišek (2019) Eisenbichler, ki je očitno spet našel zmagovalne občutke. Najdaljša daljava kvalifikacij sicer uspela Avstrijcu(216 točk), ki je poletel do 242,5 metra, in je kvalifikacije končal na drugem mestu, tretji je bil zmagovalec zadnjih treh zaporednih tekem svetovnega pokala, Norvežan(215,6).Na tekmi pa ne bo enega od velikih planiških junakov in nekdanjega svetovnega prvaka in rekorderja v poletih Petra Prevca . Najboljši slovenski skakalec namreč na treningu pred kvalifikacijami v internih bojih ni pokazal dovolj, da bi ga selektor reprezentance Gorazd Bertoncelj uvrstil med današnjo četverico.»Storil sem vse, kar sem lahko, tudi skoki so bili boljši kot minuli vikend, a bilo je premalo, saj so bili drugi fantje iz reprezentance danes močnejši in boljši. Tako da gre za pošteno odločitev,« je priznal svetovni prvak iz leta 2016.V kvalifikacijah in na tekmi pa bo manjkal tudi aktualni svetovni rekorder Avstrijec(253,5 metra iz Vikersunda 2017).Razlog pa ni okužba z novim koronavirusom, ki ga je prebolel v zadnjih tednih in zaradi katerega je izpustil teme svetovnega pokala na Finskem in v Rusiji, temveč poškodba. Kot so sporočili iz avstrijskega tabora, je najboljši skakalec minule zime, ki je imel najdaljšo daljavo prvega planiškega treninga z 239 metri, obnovil poškodbo hrbta.Prva serija posamične tekme se bo v petek s 40 skakalci pod Poncami začela ob 16. uri, poskusna uro pred tem.