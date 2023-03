Ema Klinec prva ženska prek 200 metrov, Loutittova kar do 222 m

Slovenska reprezentantka Ema Klinec je na letalnici v Vikersundu kot prva smučarska skakalka doslej z 203 metri preskočila mejo 200 m. V zgodovino se je vpisala v drugi seriji treninga, prvega v ženskih skokih na letalnicah. Kasneje je pristala celo pri 221 metrih in bila najboljša v kvalifikacijah, toda svetovna rekorderka je Alexandria Loutitt, ki je z višjega naletnega mesta postavila znamko 222 metrov.

Klinčeva, ki vodi v seštevku nordijske turneje Raw Air, je v prvem poskusu pristala pri 172 metrih, v drugem pa je z 203 metri postala prva ženska, ki je uradno preskočila 200-metrsko znamko. Daniela Iraschko je pred 19 leti na Kulmu sicer poletela 200 metrov, a ne na uradnem tekmovanju. To je namreč prva tekma v smučarskih poletih za ženske.

Alexandria Loutitt je svetovna rekorderka. FOTO: Geir Olsen/AFP

Rekord Slovenke ni dolgo obveljal, na tretjem treningu je Maren Lundby najprej poletela do 212,5 metra. Kmalu zatem pa svetovna prvakinja Loutittova kar do 222 metrov. Pred tem je 200-metrsko znamko dosegla tudi Yuki Ito. Po rekordu Kanadčanke so krepko znižali naletno mesto, toda Klinčeva je vseeno dosegla 221 metra in tako bila zmagovalka kvalifikacij z veliko prednostjo.

Tekma bo v nedeljo ob 10. uri. Pravico nastopa na letalnici ima le 15 najboljših v točkovanju norveške turneje. Nika Križnar je v prvo poletela do 154,5 metra, v drugo do 158 metrov, v tretje pa do 170 metrov.