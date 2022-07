Enzo Smrekar zakladnik FIS

Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je prejel novo priznanje na mednarodnem prizorišču. Prvi mož slovenske zveze za smučarski šport je bil na ustanovni seji novega predsedstva v Zürichu kot prvi Slovenec imenovan za zakladnika Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis).

Na konstitutivni seji predsedstva Fisa so imenovali tudi štiri podpredsednike. To so postali Čeh Roman Kumpost, Japonec Aki Murasato, Italijan Flavio Roda in Finec Martti Uusitalo. Na nedavni skupščini v Milanu je bil švedski poslovnež Johan Eliasch izvoljen za predsednika zveze za polni mandat.

Novi glavni zakladnik mednarodne zveze pa bo poslej Slovenec Smrekar. Kot so ob tem za STA poudarili v slovenski smučarski zvezi, gre za zelo pomembno funkcijo. Po funkciji bo Smrekar član tudi izvršnega odbora predsedstva Fis in bo predsedoval komisiji za finance.

Doslej Slovenec še ni vodil finančnih zadev krovne mednarodne smučarske organizacije. Pred Smrekarjem je bil pokojni Janez Kocijančič član in nato podpredsednik Fisa. Smrekar je 26. maja na kongresu v Milanu za mesto člana v predsedstvu od 117 možnih prejel kar 113 glasov.

Poleg predsednika in štirih podpredsednikov Fisa je bil v izvršni odbor predsedstva organizacije imenovan še Avstralec Dean Gosper, ameriška smučarka prostega sloga na grbinah Hannah Kearney pa bo v predsedstvu predstavnica športnikov.

Enzo Smrekar je predsednik SZS. FOTO: Tomi Lombar

Niklas Carlsson je bil imenovan za namestnika generalnega sekretarja federacije. Funkcijo generalnega sekretarja sicer opravlja Michel Vion, nekdanji svetovni alpski smučar, svetovni prvak v kombinaciji iz Schladminga leta 1982.

Člani novega predsedstva Fisa so odobrili tudi splošno 10-odstotno povečanje denarnih nagrad za vse tekme svetovnega pokala, moške in ženske, z začetkom s sezono 2022/23, so danes sporočili iz Fisa.

Ob tem so potrdili zavezo, po kateri tudi v poletni sezoni ostaja še naprej v veljavi prepoved sodelovanja ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanjih pod okriljem Fis. Predsedstvo bo to temo znova odprlo jeseni, upoštevajoč razvoj razmer v Ukrajini.

Tudi med poletjem ostaja v veljavi prepoved uporabe voska, ki vsebuje fluor. Ko bodo zbrani vsi podatki o testiranju, se bo izvršni odbor predsedstva nato odločil o najboljšem pristopu za izvajanje prepovedi za prihajajočo sezono. Ukrepe v zvezi s tem bodo naredili v sodelovanju z Mednarodno biatlonsko zvezo.