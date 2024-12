Fak vse do zadnjih dveh strelov blizu stopničkam

Norvežan Tarjei Boe je zmagovalec tekme s skupinskim startom svetovnega pokala v biatlonu v Annecy-Le Grand-Bornandu. Nastop na tekmi si je priboril tudi najboljši Slovenec, Jakov Fak, ki je tekmo končal na 13. mestu.

Fak je bil vse do zadnjih dveh strelov v igri za vrhunsko uvrstitev, a je nato zgrešil zadnji tarči stoje. Na oder za zmagovalce sta se uvrstila še Nemec Danilo Riethmuller in Johannes Thingnes Boe. Fak je zaostal za minuto in 27 sekund. Na tekmah s skupinskim startom nastopa 30 najboljših v svetovnem pokalu.

Ob 14.45 se bodo na progo podala še tekmovalke v biatlonu. Anamarija Lampič ima številko 18.