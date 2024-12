Slovenska zvezdnica je bila dolgo v igri za nove stopničke

Slovenski biatlonski zvezdnici Anamariji Lampič se je na zasledovalni preizkušnji za svetovni pokal v Le Grand Bornandu nasmihal nov vrhunski dosežek. Po dveh streljanjih leže je bila namreč še odlična druga, nakar je v drugi polovici tekme pokvarila svojo uvrstitev.

Potem ko je v streljanju stoje zgrešila pet tarč (skupaj 6), je nazadovala že izven dvajseterice, nakar si je z dobrim tekaškim nastopom priborila končno 13. mesto. Za nemško zmagovalko Nemko Franzisko Preuß, ki je pobelila kar 19 od dvajsetih tarč, je zaostala za 1:23,9 minute.

Nemka Franziska Preuß je bila tokrat razred zase. FOTO: Olivier Chassignole/AFP

»To je bila še ena dobra tekma. Vse do zadnjega streljanja stoje sem bila nekje na petem ali šestem mestu. Škoda se mi zdi predvsem zadnjega streljanja. Ko bi le bil vsaj en zgrešeni strel manj! Še vseeno sem lahko vesela, saj sem izgubila le deset mest, kar mi veliko pomeni. Jutri me čaka še zadnja tekma te triade in nato malo počitka,« je po tekmi povedala Lampičeva.

Na veselje številnih domačih navijačev (prireditelji so jih našteli kar 19.000) si je drugo mesto z zaostankom 27,3 sekunde pritekla in pristreljala Francozinja Julia Simon (2 zgrešeni tarči), nemško slavje pa je dopolnila tretjeuvrščena Vanessa Voigt (+ 44,3/0).

Naša druga tekmovalka Polona Klemenčič se zaradi bolezni tokrat ni podala na štart. V Le Grand Bornandu bosta jutri na sporedu še tekmi s skupinskim štartom v obeh konkurencah.