V nadaljevanju preberite:

Riga s 650.000 prebivalci predstavlja demografsko tretjino Latvije, dežele, ki je po tem merilu zelo podobna Sloveniji. Kakšen je vsakdan ob Baltiku, kako je z odnosom med latvijščino in ruščino in zakaj je tako živahno na osrednji mestni tržnici. Kakšen je panoramski pogled na mesto in kako je zdaj s priljubljenostjo hokeja?