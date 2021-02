Goggia zavoljo poškodbe kolena že končala sezono

Olimpijska prvakinja v smuku in najboljša smukačica te sezone, Italijanka, si je v nedeljo v nesrečnih okoliščinah poškodovala koleno, zaradi česar ne bo mogla nastopiti na svetovnem prvenstvu v domači Cortini d'Ampezzo in je že končala letošnjo sezono.28-letna smučarka se je nesrečno poškodovala pri vračanju s starta prestavljenega smuka v Garmisch-Partenkirchnu, podrobni pregledi pri specialistihinv Milanu pa so pokazali težjo poškodbo kolena - zlom lateralne tibialne plošče desnega kolenskega sklepa.Goggia ne bo potrebovala operacije, vendar pa jo čaka dolgo okrevanje.Italijanska smučarka se je v Garmischu poškodovala že lani, pri padcu na superveleslalomu si je zlomila roko in prav tako predčasno končala sezono. Nasploh je imela 28-letna smučarka v karieri veliko težav s poškodbami.