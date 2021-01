Granerud padel, zmaga pa vseeno na Norveško

Norvežan Robert Johansson (265,9) je presenetljivi zmagovalec posamične tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v finskem Lahtiju. Izkoristil je padec svojega rojaka Halvorja Egnerja Graneruda, ki je pri ekstremni dolžini padel in zdrsnil na četrto mesto. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (255,4), ki je tekmo končal na sedmem mestu.



Granerud (263,5) je po prvi seriji zanesljivo vodil za 10,2 točke in kazalo je še na njegovo sedmo zmago v tej sezoni (pred tem nikoli ni stal na odru za zmagovalce). Toda v drugo je izjemni 24-letnik skočil predaleč in pri 137,5 metra padel. Zaradi nizkih ocen se je zmage veselil njegov rojak Johansson, ki je slavil tretjič v karieri.



Do drugega mesta je prišel Nemec Markus Eisenbichler (264,2), tretji pa je bil še en Nemec Karl Geiger (264,0). Kljub vsemu je Granerud ohranil veliko prednost v skupnem seštevku, v katerem ima 1006 točk. Eisenbichler je drugi s 796 točkami, tretji pa je Kamil Stoch.



V boj za stopničke se po osmem in desetem mestu po prvi seriji posamične tekme nista mogla vključiti Lanišek in Peter Prevc. Je pa Lanišek, na šestem mestu letos najboljši slovenski skakalec v svetovnem pokalu, v drugo skočil 127,5 in pridobil eno mesto.



Najstarejši od bratov Prevc (250,8) je izgubil dve mesti mesto in končal kot 12., kar je njegova druga najboljša uvrstitev v letošnji sezoni. Boljši je bil le v Innsbrucku, ko je bil 11.



Boljše skoke kot v zadnjih tednih je prikazal tudi Bor Pavlovčič (240,5). Po prvi seriji je zasedal 27. mesto, v finalu pa je pridobil nekaj mest in končal kot 21. Do točke za svetovni pokal je s 30. mestom prišel še Domen Prevc (178,7), ki pa se mu je drugi skok povsem ponesrečil.



Karavana svetovnega pokala se prihodnji konec tedna seli v nemški Willingen na največjo veliko skakalnico na koledarju. Tam bodo skakalci za dodatno finančno nagrado tekmovali v razvrstitvi "Willingen 6" za posebni seštevek tekmovalnih in kvalifikacijskih serij.

