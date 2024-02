Hannawald: To ne bi imelo nobenega smisla, oddahnil si je tudi Damjan

Slabo vreme je danes prekrižalo račune nemškim prirediteljem tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih poletih v Oberstdorfu. Potem ko so zaradi premočnega vetra večkrat preložili začetek uradnega treninga, ki bi mu sledile kvalifikacije, so bili slednjič prisiljeni odpovedati vse skupaj.

»Veter je bil precej nestanoviten, poleg tega je pihal tudi s hitrostjo več kot 8 m/s, kar je preveč nevarno. Na letalnicah moramo biti namreč še posebej previdni, kajti tveganje je seveda večje kot drugod,« je odpoved današnjega sporeda na velikanki Heinija Klopferja obrazložil Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj za svetovni pokal pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS).

Kakor je pristavil, bodo superkipno preizkušnjo poskušali izpeljati jutri po predvidenem programu (z začetkom ob 15.45), posamični tekmi pa v soboto (16.00) in nedeljo (16.00). Nekdanji vrhunski nemški letalec na smučeh Sven Hannawald se je strinjal z odločitvijo. »Poglejte, kako se ob letalnici majejo drevesa. Vztrajati pri izvedbi treninga in kvalifikacij ne bi imelo nobenega smisla,« je pojasnil strokovni komentator pri nemški televizijski postaji ARD. Podobno je razmišljal tudi nekdanji slovenski as Jernej Damjan. »Vesel sem, da so se odločili, kot so se,« si je oddahnil tudi strokovni komentator pri Eurosportu.