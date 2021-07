Hirscher iz belega cirkusa na motocikel

Nekdanji zvezdnik alpskega smučanja, Avstrijec Marcel Hirscher, se bo v naslednjih dneh preizkusil na vzdržljivostnem motociklističnem tekmovanju v Romuniji. Tekmovanje Enduro-Rallye Romaniacs v okolici romunskega mesta Sibiu bo na sporedu med 27. in 31. julijem, celotna trasa pa bo dolga približno 600 km.



To bo doslej največja pustolovščina na dveh kolesih za Hirscherja, ki je sicer zelo vešč vožnje z motorji. Salzburžan bo tako startal na domnevno najtežjem enduro reliju na svetu, kot je zapisano na uradni spletni strani tekmovanja. Hirscher se bo pomeril v srebrnem razredu med zasebnimi ekipami.



Marcel Hirscher se je sicer od alpskega smučanja poslovil po sezoni 2018/19, v dolgi in uspešni karieri pa je osvojil dve zlati olimpijski kolajni, sedemkrat pa je bil svetovni prvak. Osemkrat zaporedoma je bil tudi najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala in velja za enega najboljših smučarjev v zgodovini belega cirkusa.

