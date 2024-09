Hirscher se vrača na bele strmine v oranžni opravi

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je potrdila, da avstrijski smučarski zvezdnik Marcel Hirscher, ki je po petih letih premora napovedal vrnitev na bele strmine, izpolnjuje pogoje za nastop na uvodni tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu.

Prošnjo za posebno povabilo (wild card), ki jo je poleti vložila nizozemska zveza, so sprejeli, niso pa sprejeli nobene odločitve glede povabil na druge tekme svetovnega pokala, ki potekajo v zimskem času.

»V okviru razprav smo potrdili, da je zahteva nizozemske zveze za 'wild card', ki smo jo dobili poleti, veljavna in skladna s pravili. To pomeni, da je Hirscher upravičen do nastopa za Nizozemsko na prvi dirki v Söldnu,« so zapisali v izjavi FIS. Veleslalom na Tirolskem bo 27. oktobra.

Pred kratkim so potekale razprave, da izjema, ki povratnikom dovoljuje nastope na tekmah svetovnega pokala ne glede na točke Fis, ne more veljati za celotno sezono, vendar tokrat krovna zveza na jesenskem zasedanju o tem še ni odločala. Prav tako še ni povsem jasno, ali bo osemkratni zmagovalec svetovnega pokala v Söldnu s povabilom lahko nastopil takoj po prvi jakostni skupini (s številko 31), ali ga bodo postavili na konec štartne liste. Tudi o tem potekajo številne polemike.