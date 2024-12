Nemški as proti prekletstvu rumene majice, božični premor mu je prišel zelo prav

Nemškemu smučarskemu skakalcu Piusu Paschkeju, ki vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, je božični premor prišel zelo prav. »To so dnevi, ko lahko malo odmislim šport. Ko sem doma, je seveda v ospredju družina. Uživam v družbi otrok. Ko sem postal očka, so se kar precej spremenile moje prioritete v življenju,« je pojasnil 34-letni Bavarec.

V Engelbergu, kjer je z desetim in 18. mestom vpisal svoji najslabši uvrstitvi v sezoni, mu tudi zaradi rahle bolezni ni šlo po željah. Na to, da nemškim skakalcem rumena majica v preteklosti na novoletni turneji ni prinesla prav veliko sreče in uspeha, se ne ozira pretirano. V Obestdorf, kjer se bo s kvalifikacijami v soboto začelo znamenito tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji (tamkajšnja prireditev je že zdavnaj razprodana), so namreč domači asi že šestkrat (Dieter Thoma, Andre Kiesewetter, dvakrat Martin Schmitt, Richard Freitag in Karl Geiger) prišli kot vodilni v točkovanju, vendar so nato v boju za zlatega orla vselej potegnili kratko.

23 let bo že minilo od zadnjega nemškega končnega zmagoslavja na novoletni turneji (Sven Hannawald v zimi 2001/02).

»Toda moja forma je še zmeraj na zelo visoki ravni,« je zatrdil Paschke, ki rad brenka na strune. »Imam nekaj pesmi, ki jih pogosto zaigram. V glavnem so bolj balade,« je zaupal nemški as, ki sicer svojo zasebnost skrbno čuva pred javnostjo. Celo nemški mediji so doslej izbrskali le, da ima ženo in dva otroka, od katerih je prvi star poltretje leto, drugi pa komaj šest mesecev.