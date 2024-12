Widhölzl sprejel težko odločitev, ki je razžalostila olimpijskega podprvaka

Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo konec tedna nadaljeval v Engelbergu, kjer pa kljub zadnjemu dobremu nastopu ne bo Manuela Fettnerja. Olimpijski podprvak s srednje naprave iz Pekinga 2022 je presenetljivo izgubil mesto v avstrijskem moštvu.

»Žalostna novica: šesto mesto v Titisee-Neustadtu in 13. v skupni razvrstitvi za svetovni pokal nista dovolj, da bi ostal v močni avstrijski ekipi. Zaradi tega moram ta konec tedna odstopiti kvoto, ki sem jo sam dosegel, in izkoristiti trening, da bom postal še boljši. Obenem moram upati, da bodo moji rezultati vsaj dovolj dobri za bližnji veliki vrhunec – novoletno turnejo. Še vedno verjamem v svoje odlične nastope na tem tekmovanju, vendar pa bom pripravljen na vse, kar me bo doletelo,« je svojim sledilcem na družbenih omrežjih sporočil Fettner.

Manuel Fettner je minulo nedeljo v Titisee-Neustadtu poletel do šestega mesta. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Namesto 39-letnega Tirolca, ki je, zanimivo, kot 13. v seštevku za svetovni pokal uvrščen med najboljša Slovenca – tik za Anžeta Laniška (12.) in pred Timija Zajca (14.) –, bo priložnost na tekmovanju v Švici dobil 22-letni Markus Müller. Član celovškega kluba je minuli konec tedna z zmago in drugim mestom v Ruki priskakal Avstriji sedmo prenosljivo vstopnico za nastope med elito prek celinskega pokala.

»Že oktobra smo sklenili, da bomo po Titisee-Neustadtu opravili rošado, če bo kdo izpolnil kvoto za novoletno turnejo. Za to, da bo priložnost dobil že v Engelbergu, je več razlogov: prvič, da bo Markus že pred turnejo dobil izkušnje biti v našem avstrijskem moštvu, poleg tega svojo vlogo pri tem igra tudi čipiranje tekmovalnih dresov,« je pojasnil glavni trener avstrijske izbrane vrste Andreas Widhölzl in pripomnil, da pač mora sprejemati tudi takšne težke odločitve. »Imamo preveč dobrih skakalcev.«

V slovenski reprezentanci zdaj nimajo takšnih težav ...