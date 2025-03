Hrgota in Lanišek samozavestno pogledujeta proti veliki skakalnici

V nadaljevanju preberite:

V slovenskem taboru so po zelo dobrih nastopih na uradnem treningu veliko pričakovali tudi od včerajšnje moške preizkušnje na srednji skakalnici na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Optimizem je dodatno vlival tudi najboljši skok Anžeta Laniška v poskusni seriji, toda domžalski as nato na tekmi ni pokazal vsega, kar ima v svojih eksplozivnih nogah. V razburljivi preizkušnji je izvlekel osmo mesto, kar nikakor ni slaba uvrstitev, je pa zagotovo manj, kot si je tudi sam obetal ... In kaj je po osvojitvi naslova svetovnega prvaka povedal norveški mož za velika tekmovanja Marius Lindvik?