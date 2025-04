Hudo obtožbe Johanssona: so ga suspendirali le zaradi tega, ker je Norvežan?

Norveški smučarski skakalec Robert Johansson je proti odgovornim na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) sprožil strupene puščice. Škandalozno se mu zdi, da so ga suspendirali, čeprav ga v nasprotju z reprezentančnima kolegoma Johannom Andrejem Forfangom in Mariusom Lindvikom nikoli niso ujeli z manipuliranim tekmovalnim dresom.

»Počutim se, kot da bi lebdel v praznem prostoru. Sploh nisem imel nobene opore,« je nekdanji svetovni rekorder (z 252 m iz Vikersunda 2017) za Gudbrandsdølen Dagningen, časopis iz Lillehammerja, opisal svoje občutke med suspenzom, ki so ga sicer medtem umaknili. Toda zaradi prepovedi nastopanja je prejšnji mesec ostal brez možnosti za zaslužek.

»Živim od denarja, ki sem ga privarčeval,« je potarnal 35-letni Norvežan, ki je zaskrbljen zaradi svoje športne prihodnosti. Ob tem je ponovil, da sam nikoli ni imel predelanega tekmovalnega dresa. Zato se mu zdi suspenz toliko bolj krivičen; sploh ker je potem njegov kombinezon sprva uspešno prestal kontrolo v Oslu.

Hude obtožbe zoper pristojne pri FIS je izrekel tudi Robertov odvetnik Nicolai Loland Dolva (ker želi priti resnici do dna, je za advokata najel tudi Thomasa Floja Haugaarda). »Ne moremo se znebiti občutka, da so Johanssona suspendirali le zaradi tega, ker je Norvežan,« je dejal Dolva in odgovorne pri FIS obtožil, da so izjemno slabo izpeljali preiskavo, saj skakalcev niso obravnavali individualno.