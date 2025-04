Nekdanji nemški zvezdnik posebej izpostavil dva Slovenca

Nekdanji nemški zvezdnik smučarskih skokov Martin Schmitt je minulo soboto svojo ekipo, v kateri so bili ob njegovem rojaku Andreasu Wellingerju še slovenski as Anže Lanišek, Avstrijec Stephan Embacher in Poljak Dawid Kubacki, kot kapetan popeljal do zmage na Red Bullovi ekshibicijski preizkušnji v Zakopanah. Že pred tem pa se je za televizijsko postajo Eurosport, pri kateri dela kot strokovni komentator, ozrl na preteklo sezono za svetovni pokal.

Med skakalci, ki so nanj naredili največji vtis, je naštel rojaka Piusa Paschkeja iz začetka sezone in Andreasa Wellingerja s svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Trondheimu, Avstrijca Daniela Tschofeniga iz celotne zime in še zlasti z novoletne turneje ter Domna Prevca s SP in tekem v poletih. »Toda omemba katerega od teh tekmovalcev bi bila preveč preprosta, zato bom raje rekel: Jan Hörl. Imel je fantastično sezono in bil večkrat blizu veliki lovoriki. Vso zimo je bil zraven in enakovreden omenjenim asom,« je povedal Schmitt.

Na vprašanje, kateri je bil zanj najboljši trenutek sezone, pa je kot iz topa izstrelil: »Svetovni rekord Domna Prevca v Planici – tudi zato, ker je še najbolj sveže. Enako pa mi bo ostal v spominu tudi svetovni rekord Domnove sestre Nike Prevc,« je še dejal 47-letni Nemec, svetovni prvak z velike skakalnice v Ramsauu oziroma Bischofshofnu 1999 in dve leti pozneje tudi v Lahtiju.