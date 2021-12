Ilka Štuhec se mora umiriti, da bo iz sebe iztisnila največ

V kanadskem smučarskem središču Lake Louise se bodo konec tedna najboljše alpske smučarke med seboj merile v hitrih disciplinah. Na prvem treningu smuka (današnjega drugega so prireditelji odpovedali) se je slovenska šampionka Ilka Štuhec izkazala z drugim dosežkom, vendar pa je – tako kot najhitrejša Italijanka Sofia Goggia – zgrešila vratica.

»Če sem iskrena, med smučanjem na progi nisem imela najboljšega občutka. Razmere so bile zelo zahtevne, lovljenje idealne linije na različnih vrstah snega pa ni bilo ravno najboljše. A na koncu sem bila kljub temu hitra, kar je dober znak. Pravi test bo prišel s tekmami, iz treninga pa bom poskušala vzeti pozitivne stvari in na njih graditi," je napovedala 31-letna Mariborčanka.

V nadaljevanju je razkrila tudi svoj pogled na olimpijsko zimo, ki se ne razlikuje od prejšnjih let. »Na vsako tekmo gledam kot na posebno poglavje. Vrhunec sezone so seveda olimpijske igre v Pekingu, do tja pa je še dolga pot. Veliko deklet smuča zelo dobro, konkurenca je velika, tako da ni prostora za napake. Zdaj se moram umiriti in iztisniti iz sebe največ,« je še povedala Štuhčeva.

V Lake Louisu, kjer bosta v petek in soboto na sporedu dva smuka, v nedeljo pa še superveleslalom, je od Slovenk tudi Maruša Ferk, ki je na doslej edinem treningu zasedla 32. mesto.