Italijanka potrdila smukaški primat, solidna uvrstitev Štuhčeve

Italijanka Sofia Goggia je zmagovalka smuka za svetovni pokal v Crans Montani v Švici. Drugo mesto je za dvojno italijansko zmago pripadlo Federici Brignone (+0,15). Ob boljši vidljivosti je na tretje mesto s številko 26 skočila Francozinja Laura Gauche (+0,41). Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec (+0,73) je smuk končala na devetem mestu.

Tekma je po enodnevni preložitvi potekala v zelo zahtevnih vremenskih razmerah. Zaradi megle v zgornjem delu se je preizkušnja začela z več kot polurno zamudo. Ko se je megla razkadila, je začelo snežiti, a se je tekmovalna žirija vseeno odločila za začetek tekmovanja.

Smuk je bil po prvotnem načrtu na sporedu v soboto, v nedeljo pa naj bi izpeljali superveleslalom, ki je zaradi prestavitve smuka odpadel. Podlaga se je ponoči utrdila, vremenske razmere pa so bile še naprej zelo zahtevne.

Sofia Goggia je prismučala do 22. zmage. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Goggia, ki se ji je naskok na naslov svetovne prvakinje v kraljevski disciplini na svetovnem prvenstvu v Meribelu po diskvalifikaciji povsem ponesrečil, se je v Crans Montani znova zavihtela na vrh.

Tridesetletnica iz Bergama je z 22. karierno zmago v svetovnem pokalu naredila odločilni korak k četrtemu smukaškemu kristalnemu globusu. Prva izzivalka Štuhec (401 točk), ki je bila šesta na SP v Meribelu, na drugem mestu za Goggio zaostaja 179 točk.

Do konca sezone sta le še dva smuka in na razpolago največ 200 točk, ki jih bodo delili v Kvitfjellu na Norveškem naslednjo soboto in na finalu sezone v Soldeuu v Andori.