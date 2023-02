Vreme še naprej kroji spored, Ilka Štuhec brez smuka

V švicarski Crans Montani in ameriškem Palisades Tahoeju, nekdanjem Squaw Valleyju, se naj bi po koncu svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Courchevelu in Meribelu nadaljeval svetovni pokal v alpskem smučanju. V Crans Montani bi se ob 11. uri moral začeti smuk z Ilko Štuhec na štartu, vendar pa so organizatorji po več kot dveh urah, po več preložitvah, današnjo tekmo zaradi neugodnih razmer odpovedali. Smuk bodo skušali izpeljati v nedeljo, ko je bil sicer na sporedu superveleslalom. Ponoči se namreč obeta ohladitev.

Ob 11. uri je tekmovalkam odhod na progo preprečila pregosta megla. Zaradi toplega vremena je bila vprašljiva tudi varnost tekmovalk zaradi mehke proge. Tekmovalna žirija je odločitev o usodi današnje tekme sprejela po 13. uri, več kot dve uri po sprva načrtovanem štartu tekme.

V Palisades Tahoeju v ZDA bo pozno popoldne oziroma zvečer po slovenskem času veleslalom z Žanom Kranjcem. Slovenski smučarji so še na drugem SP po vrsti ostali brez uvrstitve na zmagovalni oder. Najbližje kolajni sta bila Ilka Štuhec s šestim mestom na smuku in Žan Kranjec, ki je bil dvakrat šesti, na specialnem in paralelnem veleslalomu.

Oba sta merila na odličji. Popravni izpit bo sledil že danes na prvih tekmah v svetovnem pokalu po SP. Štuhec je bila najhitrejša na petkovem uradnem treningu smuka. Mariborčanka, ki je druga v seštevku discipline v tej sezoni, je bila zadovoljna po treningu: »Z izjemo enega zavoja sem bolj ali manj odpeljala linije, ki sem si jih zamislila. Sem skušala napadati, da vidim približno, kaj se bo dogajalo na tekmi.« Četrtkov trening so odpovedali zaradi pretoplega vremena, ki je zmehčalo snežno podlago.

Prva vožnja moškega veleslaloma se bo začela ob 20. uri po srednjeevropskem času. Kranjec v posebnem seštevku discipline v svetovnem pokalu zaseda tretje mesto. Sezono je odprl z drugim mestom na veleslalomu v Söldnu, nato pa je bil decembra še dvakrat tretji v Val d'Iseru in Alti Badii.