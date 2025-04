Ivica Kostelić se je spet znašel v smrtni nevarnosti

Nekdanji hrvaški alpski smučar Ivica Kostelić, ki je znan tudi po svojem avanturističnem tveganju, se je spet rešil iz smrtne nevarnosti. Kot poročajo hrvaški mediji, ga je v avstrijskem Obertauernu pri smučanju izven urejenih prog zasul plaz, a so ga reševalci tako kot še enega smučarja še pravočasno rešili.

Hrvat je bil v smrtni nevarnosti že 11. marca, ko ga je v kajaku iz razburkanega morja v Črni gori s pomočjo helikopterja rešila tamkajšnja vojska.

Nekdanji vrhunski alpski smučar je med letoma 1997 in 2015 dosegel 26 zmag na tekmah za svetovni pokal. V svoji zbirki ima tudi štiri srebrna odličja z zimskih olimpijskih iger v Torinu 2006, Vancouvru 2010 in Sočiju 2014 ter tri različnega leska s svetovnih prvenstev v St. Moritzu 2003, Garmisch-Partenkirchnu 2011 in Schladmingu 2013.

Po koncu tekmovalne kariere se je zdaj 45-letni Kostelić lotil številnih avanturističnih podvigov, kot so prečenje Islandije in Grenlandije s smučmi ter prečenje Atlantskega oceana z jadrnico.