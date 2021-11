Jakov Fak dobil dovoljenje za nastop tik pred tekmo

S tekmo deklet na 15 kilometrov se danes v Östersundu na Švedskem začenja še biatlonski svetovni pokal 2021/22. Zaradi olimpijskih iger v Pekingu februarja prihodnje leto v sezoni ne bo svetovnega prvenstva. Manjka tudi tradicionalna tekma svetovnega pokala na Pokljuki, ki je letos ni v koledarju mednarodne zveze.

Tekme bodo že pokazale, kako so v olimpijski sezoni premešane karte. Seveda samo sobotne posamične ne bodo dovolj, zato bo treba počakati vsaj še na nedeljska sprinta. V obeh konkurencah so favoriti Norvežani. V moški konkurenci so jim bili v zadnjih letih blizu Francozi, lani tudi Švedi, obstaja pa še vrsta drugih, ki nameravajo favoritom zmešati štrene, med njimi tudi Slovenec Jakov Fak, ki začenja že svojo 16. sezono v pokalu.

Tri dekleta in pet fantov

Na ženski tekmi ob 11.45 bodo slovenske barve branile Živa in Polona Klemenčič ter Nika Vindišar. Moška tekma bo na sporedu ob 15. uri, v zadnjem trenutku pa je dovoljenje za nastop dobil tudi Jakov Fak, ki je bil tik pred odhodom na Švedsko še nekoliko prehlajen, v zadnjem trenutku pred tekmo pa prejel tudi drugi odmerek cepiva proti novemu koronavirusu.

Ob Faku bodo na prvi tekmi nastopili še Klemen Bauer, Miha Dovžan, Rok Tršan in debitant na najvišji ravni Anton Vidmar, medtem ko bo moral Lovro Planko na priložnost še počakati.