Jakov Fak ni zmogel slediti najboljšim

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je v Östersundu na uvodni tekmi svetovnega pokala osvojil 29. mesto. Zmagovalec je bil Norvežan Sturla Holm Lægreid, ki je tekmece potolkel s popolnim strelskim nastopom in suverenim tekaškim nastopom na 20 km.

Lægreid je vodstvo prevzel po drugem strelskem nastopu, nato pa le še povečeval prednost pred največjimi tekmeci. Rojak Tarje Boe je bil sicer hitrejši na progi, a je zgrešil dva strela in je bil na koncu drugi z zaostankom 59,2 sekunde. Še dobro sekundo več je zaostal Francoz Simon Desthieux (+1:00,6).

Jakov Fak je na prvem strelskem nastopu zgrešil peti strel in je bil na skromnem 66. mestu. Na naslednjih dveh strelskih nastopih ni delal napak. Na zadnjem strelišču je zgrešil še en strel.

Zelo dobro je po treh krogih kazalo Mihi Dovžanu, ki si je končno uvrstitev pokvaril pri zadnjem streljanju, saj je dvakrat zgrešil. Bil je 37.

Slovenkam ni šlo, zmaga Čehinje brez zgrešenega strela

Pri dekletih je Čehinja Marketa Davidova podrla vseh 20 tarč, kot še štiri druge tekmovalke, in s hitrim tekmo na prišla do prve zmage v sezoni. Na 15 kilometrski preizkušnji je bil druga je bila Avstrijka Lisa Theresa Hauser, tretja ipa Nemka Denise Herrmann. Nastopile so tri Slovenke: Živa Klemenčič je bila 60., Nika Vindišar 65., Polona Klemenčič pa 85.