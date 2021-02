Jakovu Faku spet ni šlo po željah na strelišču

Antonin Guigonnat in Julia Simon sta ugnala vso konkurenco, tudi favorizirano skandinavsko. FOTO: Matej Družnik/Delo



Danes prost dan, jutri štafetna klasika

Francoz Antonin Guigonnat (v ospredju) je bil zelo hiter, Jakov Fak (v zeleno-modrem dresu) pa je konkurenčno tekel, zaradi nenatančnosti pa je moral v kazenski krog. FOTO: Matej Družnik/Delo

Po tisti najbolj tradicionalni biatlonski disciplini, moški posamični tekmi na 20 kilometrov, je sledil pokljuški dan v povsem drugačnem odsevu tekmovalnega koledarja: na vrsti je bila najmlajša disciplina svetovnih prvenstev, komaj tretjič se je karavana pomerila v mešanih dvojicah. Najbolje se je odrezala francoska naveza, naša adutasta se med 28 ekipami uvrstila na 13. mesto.Kadar katerakoli slovenska ekipa v biatlonu pristane v zgornji polovici končnega vrstnega reda, je to vsaj soliden dosežek, če že ne kar za lepo oceno. Ostaja seveda spomin na nekaj odmevnih izidov, denimo dve 5. mesti zapored v prestižni družbi moških štafet lani v Anterselvi in leto prej na jubilejnem 50. prvenstvu na Švedskem. In prav na teh dveh tekmovanjih so sploh prvič izvedli tekmo mešanih dvojic, še eno tistih, s katero bi biatlon pri mednarodni zvezi radi še bolj približali širšemu občinstvu.»Prav nič ni narobe s takšno tekmo. Pravzaprav rad nastopam v teh kratkih disciplinah, veliko je dogajanja, dinamike, pomislite le na primerjavo z 20-kilometrsko preizkušnjo, kjer tekmovalec gara eno uro,« je po včerajšnji tekmi poudaril Fak, ki bi sicer najraje svoje dosedanje dosežke na tem pokljuškem šampionatu zbrisal z radirko. Resda mu je včerajšnji tekaški nastop vlil nekaj optimizma pred prihajajočim sklepnim vikendom prvenstva z jutrišnjo štafeto in nato nedeljskim skupinskim štartom, saj je bil v prvi polovici tekme v smučini skupaj z norveškim asomnajhitrejši, toda na strelišču mu vnovič ni šlo tako dobro kot pred prihodom na Pokljuko.»Seveda mi ni prav, da je tako, da prav tu ne dosegam prejšnje ravni,« je poudaril v pogovoru, ki ga bomo objavili v jutrišnjem Delu. Tako je Fak enkrat moral v kazenski krog, potem ko je porabil vse dodatne naboje, Klemenčičeva, ki sicer prav veliko izkušenj s to disciplino nima (»je ponavadi tekmovala v mešanih dvojicah.«), se je krogu le izognila, v napetem finišu pa je za 13. mesto ugnala latvijsko tekmicoČe bi se ozrli k stavnicam pred tekmo, ena takšnih je tudi tradicionalno v pokljuškem novinarskem središču, je največ spremljevalcev biatlona zmago namenilo bodisi Norveški bodisi Švedski. Obe sta bili na stopničkah, vendar pa je tokrat med smrekami gorenjske planote odmevala znamenita Marsejeza za naslov francoske dvojiceTako je prvič doslej na svetovnih prvenstvih zmaga med mešanimi dvojicami pripadla nekomu drugemu kot prvi velesili Norveški, najboljši tako v Östersundu 2019 kot tudi Anterselvi 2020. »To je bil pekel od tekme. Če tekmujem proti, ki na progi teče kot navita, nikdar ne morem vedeti, kako se bo razpletlo. Toda očitno je bil to francoski dan,« je bila navdušena članica zmagovite dvojice.Na Pokljuki bo danes tretjič in obenem zadnjič prost dan na svetovnem prvenstvu. Pa brezskrbnosti ne bo domala za nikogar. Zbranost in moči po dobrem tednu preizkušenj pešajo, pred vrati pa je še zelo pomemben konec tedna. Ta prinaša najprej klasični štafetni preizkušnji v moški in ženski konkurenci, zlasti med vodilnimi velesilami zelo cenjeni, nato pa bo v nedeljo še skupinski štart za izbrano smetano svetovnega biatlona. Slovenija bo prvič po štirih letih na SP (Hochiflzen 2017) spet imela v moški konkurenci na štartu dva tekmovalca, ob starem znancu Faku še novinca v tej družbiIn pričakovanja bodo velika. Slednji bi lahko potrdil dobro formo, Fak pa si seveda želi krepko višje od 21. mesta, ki je zanj za zdaj najboljša posamična uvrstitev Pokljuke 2021 ...