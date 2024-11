Olimpija v Tivoliju klonila proti Celovčanom

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 18. kroga lige ICEHL izgubili s celovško ekipo KAC s 5:7 (3:2, 0:2, 2:3; dvorana Tivoli, gledalcev 2100; strelci: 0:1 Bischofberger (Hundertpfund, 3.), 1:1 Kerbashian (Mahkovec, Mašič, 5.), 2:1 Mahkovec (Mašič, 7.), 3:1 Simšič (Sabolič, Tomaževič, 14.), 3:2 Petersen (From, Schwinger, 20.), 3:3 Hochegger (Nickl, Hundertpfund, 30.), 3:4 Pastujov (Obersteiner, Nickl, 37.), 4:4 Gregorc (Sabolič, Tomaževič, 42.), 5:4 Sabolič (Crnović, 49.), 5:5 Bischofberger (Muršak, 50.), 5:6 Bischofberger (Obersteiner, 56.), 5:7 Fraser (Jensen Aabo, 56.); kazenske minute: Olimpija Ljubljana 14, KAC Celovec 10.

Ljubljanski hokejisti so šele danes igrali prvo tekmo po reprezentančnem premoru in prvo v ligi po 2. novembru, ko so premagali Innsbruck. Z današnjim dvobojem s Celovčani pa so tudi končali niz petih zaporednih domačih tekem, od katerih so dve dobili, tri pa izgubili. S porazom se je končala tudi današnja, na kateri so sicer gledalci videli kar 12 zadetkov. Preveč nihanj v igri, slabša druga tretjina ter slabih zadnjih pet minut so slovenski prvakom odnesli možnosti za kaj več.

Dobra novica za domače je bila vrnitev Kalea Kerbashiana, ene glavnih okrepitev zeleno-belih pred sezono, ki pa se je oktobra poškodoval. Danes se je vrnil tudi z zadetkom, ko je v prvi tretjini izenačil na 1:1.

V tem delu so domači izničili zaostanek za Celovcem, zadela sta še Marcel Mahkovec iz bližine po podaji Bineta Mašiča ter Nik Simšič, ko je bil na pravem mestu pred golom in vanj pospravil odbitek. A Ljubljančani so nato dobili gol pet sekund pred koncem prvega dela, v drugi tretjini pa je KAC prevladoval. Premoč je kronal tudi z dvema zadetkoma za vodstvo s 4:3.

V zadnji tretjini je bil na vrsti sprva še en preobrat v korist domačih. Hiter gol Blaža Gregorca po natančni podaji Roberta Saboliča je pomenil izenačenje, potem pa je Sabolič zadel še sam za novo vodstvo.

Vendar zmaji niso znali ohraniti prednosti. Za hladen tuš v Tivoliju je poskrbel Johannes Bischofberger z izenačenjem, podal je Jan Muršak, isti igralec je v 56. minuti Celovčane spet povedel v vodstvo. Ljubljančani so si takoj zatem privoščili kazen, po le pol minute power playa pa je Matthew Fraser še sedmič na tekmi premagal Lukaša Horaka.

Naslednjo tekmo bodo zdaj peti Ljubljančani igrali v sredo, ko bodo gostovali pri drugouvrščenem Bolzanu.