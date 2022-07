Jani Hladnik direktor tekmovanj v tehničnih disciplinah

Slovenski smučarski trener in funkcionar Jani Hladnik je postal novi direktor tekmovanj v tehničnih disciplinah alpskega smučanja, je sporočila Mednarodna smučarska in deskarska zveza (FIS). S tem je zamenjal 50-letnega Francoza Emmanuela Couderja, ki bo odslej deloval v vlogi koordinatorja tekmovanj alpskega smučanja.

Hladnik ima po pisanju FIS več kot 30 let trenerskih izkušenj vse od najmlajših kategorij do svetovnega pokala. V zadnjih 12 letih je bil glavni trener ruske moške reprezentance, pred tem pa je deloval tudi v finski reprezentanci, kariero trenerja na najvišji ravni pa je v začetku tega tisočletja opravljal tudi v domovini Sloveniji. Poleg Hladnika bo nov položaj pri FIS zasedel tudi Raimund Plancker, ki je postal pomočnik direktorja tekmovanj za hitre discipline pri moških.

»Z imenovanjem Hladnika in Planckerja skupaj z izkušnjami obstoječega moškega alpskega osebja je FIS v položaju, da zagotovi dirke na novi ravni,« je v izjavi za javnost dejal generalni sekretar FIS Michel Vion. »Oba nova direktorja dirk nista tujca na tekmovanjih svetovnega pokala in bosta v svoje nove vloge prinesla leta izkušenj in vpogleda v alpsko smučanje.«

Na podobni funkciji v svetu biatlona deluje slovenski funkcionar Borut Nunar, ki je pomočnik direktorja tekmovanj za svetovni pokal na Mednarodni biatlonski zvezi (IBU).

V ponedeljek je sicer predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar prejel novo priznanje na mednarodnem prizorišču, potem ko je bil na ustanovni seji novega predsedstva FIS v Zürichu kot prvi Slovenec imenovan za predsednika komisije za finance. Že dlje časa je tudi član izvršnega odbora predsedstva FIS.