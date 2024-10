Jeseničani brez polfinala

Sanje jeseniškega hokejskega moštva o uvrstitvi na polfinalni turnir celinskega pokala IIHF so ostale neuresničene. Na odločilni tekmi četrtfinala v Rittnu nad Bolzanom so proti gostiteljem, sicer starim znancem iz alpske lige, izgubili s 3:5 (1:1, 2:2, 0:2 – Svetina 2, Slivnik).

Na živahni tekmi in dejansko najbolj kakovostni na turnirju – v prejšnjih dveh dneh sta obe moštvi ugnali tako Sisak (Hrv) kot tudi Sokol Kijev (Ukr) – Jeseničani nikdar niso imeli vodstva, so pa najprej izničili uvodni zaostanek z 0:1, nato pa tudi tistega sredi tekme z 1:3. V zadnjem delu moči za zasuk ni bilo več, moštvo iz Podmežakle tako končuje evropsko sezono in se vrača na ledene ploskve alpske lige ter državnega prvenstva. V nadaljevanju sezone AHL se bodo železarji v četrtek ob 19. utir na Jesenicah pomerili z Meranom.

Polfinale celinskega pokala, kamor bo tako odpotoval Ritten, bo sredi novembra v Žilini na Slovaškem.