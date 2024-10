Jeseničani so si oddahnili šele v zadnji minuti

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic so uspešno začeli svojo pot na četrtfinalnem turnirju pokala IIHF na Južnem Tirolskem.

Za uvod so na prizorišču tekmovanja v Klobensteinu, kraju v gorskem predelu nad Bolzanom, odpravili zdajh vodilni hrvaški hokejski klub Sisak, ki je letos vstopil v alpsko ligo (AHL), s 3:1 (0:0, 1:1, 2:0; Koblar 21., Bohinc 58., Urukalo 60.; Bronte 32.).

Gorenjci so se morali za zmago namučiti, kar glede na doslej videno v sezoni AHL ni presenečalo, povsem so si oddahnili v zadnji minuti rednega dela tekme, ko je branilec Žiga Urukalo zadel prazno mrežo tekmecev, potem ko so ti nadomestili vratarja z igralcem v polju in tako poskusili izenačiti.

V 2. kolu turnirja se bodo železarji v soboto ob 16. uri pomerili s Sokolom iz Kijeva, ki jim predstavlja precejšnjo neznanko, za konec v nedeljo zvečer (20.00) pa sledi derbi z Rittnom, zdaj že dolgoletnim tekmecem v AHL.

Zmagovalec turnirja se bo uvrstil na novembrski polfinalni turnir v Žilino na Slovaško.