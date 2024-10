Jeseničani na pragu napredovanja

Hokejisti moštva Sij Acroni Jesenice so v tekmi drugega kroga na turnirju celinskega pokala, ki ga gosti južnotirolski klub Ritten v Klobensteinu, s 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) odpravili igralce kijevskega Sokola. V včerajšnjem prvem dvoboju skupine C so premagali hrvaški Sisak (3:1), zadnji tekmec »železarjev« pa bo jutri domači Ritten. V nadaljevanje vodi le prvo mesto.

Jeseničani so dobro začeli današnji obračun ter že po treh minutah in pol igre vodili, ko je v polno zadel Erik Svetina. Gorenjci so podvojili vodstvo v 17. minuti, ko je bil natančen Tjaš Lesničar. Dobro minuto pred koncem prve tretjine so Ukrajinci znižali zaostanek po golu Viktorja Zaharova.

V drugi tretjini so si »železarji« ustvarili več priložnosti in hitro pobegnili na tri gole prednosti, potem ko sta bila v razmaku minute natančna Svetina s svojim drugim zadetkom (24.) in Tadej Čimžar (25.). Vseeno Jeseničani še niso bili povsem varni, saj je v 29. minuti na 2:4 znižal Roman Blahji.

A še pred sklepno tretjino so hokejisti Jesenic obnovili prednost treh golov, ko je za 5:2 v 39. minuti zadel Finec Santeri Sillanpää. Zadnjih 20 minut pa ni ponudilo golov in Jeseničani so se lahko veselili druge zmage.

Zmagovalec jeseniške skupine C se bo uvrstil v tretji krog v skupino E, v kateri so že slovaški klub Vlci Žilina kot gostitelj ter kazahstanski Arlan in valižanski Cardiff. Zmagovalec skupine D pa bo napredoval v skupino F z gostiteljem danskim Aalborgom, poljskimi Katovicami in francoskim klubom Bruleurs de Loups.

V drugi skupini D na tej drugi stopnji tekmovanja se v Latviji merijo domači Mogo, madžarski Ferencvaros, romunska Corona Brasov in litovska Energija Elektrenai.

Ta del tekmovanja bo med 15. in 17. novembrom, zaključni turnir pa bo na sporedu med 16. in 19. januarjem prihodnje leto. Nanj se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz skupin E in F.