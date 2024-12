Jeseničani dočakali zmago proti Rittnu

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige premagali Ritten s 5:3 (1:1, 2:1, 2:1). Jeseničani nadaljujejo niz tekem, ko izmenično zmagajo in izgubijo. Že od sredine novembra jim ni uspelo zmagati na dveh zaporednih tekmah, po drugi strani pa tudi izgubili niso dveh. Po porazu v četrtek v Kitzbühlu so železarji tokrat gostili starega znanca Ritten in zmagali.

Zmaga pa je za železarje pomembna tudi zato, ker so prvič v tej sezoni ugnali južnotirolskega tekmeca. Ritten je namreč oktobra na svojem domačem terenu premagal Jeseničane v celinskem pokalu s 5:3, nekaj dni pozneje pa še v prvi medsebojni tekmi alpske lige v Podmežakli s 3:1.

Tudi tokrat so bili gostitelji Jeseničani, ki pa so tokrat osvojili vse tri točke. Po zadetkih domačih v 43. sekundi (Luc Slivnik) in izenačenju Rittna že po 64 sekundah se je ritem tekme umiril, domači pa so naslednji gol dosegli v 28. minuti, uspešen je bil Žiga Urukalo. Slivnik je pet minut pozneje povišal na 3:1, a domačim dveh golov naskoka ni uspelo obdržati do konca tretjine.

Je pa nato na začetku zadnje zadel Tadej Čimžar, po golu Jaše Jenka za 5:2 v 46. minuti pa so železarji ohranili zbranost in na koncu slavili.

V alpski ligi, kjer so Jeseničani trenutno na četrtem mestu s 36 točkami, je zdaj na vrsti premor zaradi SP do 20 let, naslednja tekma pa Jeseničane čaka 17. decembra v gosteh pri ekipi Unterland Cavaliers.